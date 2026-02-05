Скидки
Теннис

«Соперница имела два матчбола». Юниорка Карабанова рассказала о победе на Les Petits As

«Соперница имела два матчбола». Юниорка Карабанова рассказала о победе на Les Petits As
13-летняя российская теннисистка Александра Карабанова поделилась тем, как сложился для неё финал одиночного разряда на Les Petits As, в котором она переиграла эстонку Елизавету Аникину (5:7, 7:6 (7:5), 6:0).

«Финал, правда, получился очень тяжёлым. Это было видно и по игре, и по счёту. Наверное, продолжить бороться мне помогла вера в себя. Я до самого конца верила, что смогу выиграть. Даже когда моя соперница имела два матчбола, я всё равно боролась до конца», – сказала Карабанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Александра стала четвёртой подряд россиянкой, победившей в одиночном разряде на престижном юниорском турнире Les Petits As. Карабанова также одержала победу и в парном разряде этих соревнований.

Полную версию интервью с Карабановой читайте на нашем сайте.

