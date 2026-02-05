Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Александра Эала, результат матча 5 февраля 2026, счет 2:0, четвертьфинал Абу-Даби

Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, уверенно обыграв Эалу
Комментарии

11-я ракетка мира, 31-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Абу-Даби. 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 16:10 МСК
Александра Эала
45
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

В матче 1/4 финала Александрова (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграла 45-ю ракетку мира, представительницу Филиппин Александру Эалу (WC).

Встреча Александровой с Эалой продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Екатерина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал турнира в Абу-Даби Александрова сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия, 5) — Хейли Баптист (США, WC).

Сетка турнира WTA-500 в Абу-Даби
Календарь турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android