«Хочу воплотить то, что дедушка в молодости не смог». Юниорка Карабанова — о мотивации

«Хочу воплотить то, что дедушка в молодости не смог». Юниорка Карабанова — о мотивации
13-летняя российская теннисистка Александра Карабанова призналась, что в спорте вдохновляется историей своего дедушки.

«В молодости мой дедушка профессионально занимался боксом. Он пришёл очень поздно в этот вид спорта, однако буквально за два-три года смог догнать тех, кто занимался намного дольше, чем он. Но, к сожалению, потом он закончил с этим спортом, так как у него случилась травма.

Он меня понимает, когда я переживаю перед матчем. Также может дать советы, которые мне помогают. Я хочу воплотить то, что он не смог сделать в молодости», – сказала Карабанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александрой Карабановой читайте на «Чемпионате».

