Александрова — о победе над Эалой: в конце матча было действительно тяжело

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) над филиппинкой Александрой Эалой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

– Я видела её прошлый матч, она боролась до самого конца. Я понимала, что будет тяжело. Но, думаю, сегодня была потрясающая атмосфера, публика. Знаю, что они болели за неё, однако атмосфера всё равно была отличной. Мне понравилось играть на этом корте. Старалась показать свой максимум и очень рада, что смогла закончить матч в двух сетах, потому что в конце было действительно тяжело.

– Во втором сете счёт стал плотнее. Насколько для вас было важно играть агрессивно и придерживаться своей игры?

– Я старалась напоминать себе, что нужно играть до последнего розыгрыша. Пыталась концентрироваться на каждом отдельном розыгрыше, независимо от счёта. Просто старалась удерживать на этом внимание. И, думаю, это действительно помогло. Стараться не думать о результате, а больше о процессе — думаю, это сильно помогло, – сказала Александрова в интервью на корте после поединка.