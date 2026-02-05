Александрова поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала турнира в Абу-Даби

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), в котором ей предстоит сыграть с победительницей встречи между россиянкой Людмилой Самсоновой и американкой Хейли Баптист.

– В полуфинале вам предстоит сыграть с победительницей матча Самсонова — Баптист. Будете ли вы смотреть этот матч или отдохнёте, насладитесь моментом и будете готовиться к завтрашнему дню?

– Может быть, посмотрю несколько геймов, но, честно говоря, думаю, что независимо от того, кто выиграет, завтра точно не будет легко. Остаётся только подождать и посмотреть — разберусь уже завтра, – сказала Александрова в интервью на корте после матча 1/4 финала турнира.