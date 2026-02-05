Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауденци вновь избран на пост главы ATP. Он будет занимать эту должность до 2028 года

Гауденци вновь избран на пост главы ATP. Он будет занимать эту должность до 2028 года
Комментарии

Победитель трёх турниров ATP, бывший итальянский теннисист Андреа Гауденци переизбран на третий срок на пост главы Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он будет занимать эту должность до 2028 года. Начал свой путь на посту главы тура Гауденци в январе 2020 года.

Согласно предоставленной ATP информации, с начала работы Гауденци общий годовой доход игроков уровня ATP вырос на $ 100 млн, достигнув рекордного уровня в $ 269,6 млн в 2025 году и $ 400 млн с учётом турниров «Большого шлема».

«Для меня большая честь продолжать работать в ATP – организации, которая определяет мою карьеру с тех пор, как я начал выступать в туре. Когда я размышляю о том, чего мы достигли, я вижу, что этот спорт стоит на более прочных основах, чем когда-либо, и его рекордный рост говорит о потенциале тенниса.

Сейчас самое время продолжать двигаться вперёд. Вторая фаза OneVision (долгосрочный стратегический план ATP. – Прим. «Чемпионата») направлена на объединение нашего руководства, адаптацию и повышение гибкости, потому что наш вид спорта, несомненно, становится сильнее, когда мы движемся вперёд вместе. Спасибо правлению ATP и нашим членам за их неизменное доверие и поддержку», — приводит слова Гауденци пресс-служба ATP.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android