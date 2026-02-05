Гауденци вновь избран на пост главы ATP. Он будет занимать эту должность до 2028 года

Победитель трёх турниров ATP, бывший итальянский теннисист Андреа Гауденци переизбран на третий срок на пост главы Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он будет занимать эту должность до 2028 года. Начал свой путь на посту главы тура Гауденци в январе 2020 года.

Согласно предоставленной ATP информации, с начала работы Гауденци общий годовой доход игроков уровня ATP вырос на $ 100 млн, достигнув рекордного уровня в $ 269,6 млн в 2025 году и $ 400 млн с учётом турниров «Большого шлема».

«Для меня большая честь продолжать работать в ATP – организации, которая определяет мою карьеру с тех пор, как я начал выступать в туре. Когда я размышляю о том, чего мы достигли, я вижу, что этот спорт стоит на более прочных основах, чем когда-либо, и его рекордный рост говорит о потенциале тенниса.

Сейчас самое время продолжать двигаться вперёд. Вторая фаза OneVision (долгосрочный стратегический план ATP. – Прим. «Чемпионата») направлена на объединение нашего руководства, адаптацию и повышение гибкости, потому что наш вид спорта, несомненно, становится сильнее, когда мы движемся вперёд вместе. Спасибо правлению ATP и нашим членам за их неизменное доверие и поддержку», — приводит слова Гауденци пресс-служба ATP.