Юниорка Карабанова призналась, что вдохновляется историей Валиевой

13-летняя российская теннисистка Александра Карабанова объяснила, почему отказалась от занятий фигурным катанием и кем вдохновляется прямо сейчас.

«Сначала я занималась фигурным катанием, но потом бросила, так как была очень высокая, сломала себе ногу. Потом начала заниматься плаванием, а теннисом – совершенно случайно, просто для себя. Выбирала между плаванием и теннисом и остановилась на теннисе, так как он оказался интереснее. А плавание для меня – скучный вид спорта.

Я иногда слежу за фигурным катанием. Меня вдохновляет Камила Валиева, так как четыре года назад её дисквалифицировали, и только сейчас она смогла вернуться на лёд. Считаю, это похвально, что спустя столько лет она смогла вернуться», – сказала Карабанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александрой Карабановой читайте на «Чемпионате».