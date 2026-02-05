Скидки
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану — Майя Хвалинска, результат матча 5 февраля 2026, счет 2:0, четвертьфинал турнира WTA 250 Клуж-Напока

Радукану вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке, где сразится с украинкой Олейниковой
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

Клуж-Напока. 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 17:25 МСК
Эмма Радукану
30
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Майя Хвалинска
146
Польша
Майя Хвалинска
М. Хвалинска

В четвертьфинале Радукану (1) со счётом 6:0, 6:4 обыграла 146-ю ракетку мира из Польши Майю Хвалинскую (Q).

Встреча Радукану с Хвалинской продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Эмма ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Клуж-Напоке Радукану сразится с 91-й ракеткой мира из Украины Александрой Олейниковой.

