Радукану вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке, где сразится с украинкой Олейниковой

Чемпионка US Open – 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В четвертьфинале Радукану (1) со счётом 6:0, 6:4 обыграла 146-ю ракетку мира из Польши Майю Хвалинскую (Q).

Встреча Радукану с Хвалинской продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Эмма ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал турнира в Клуж-Напоке Радукану сразится с 91-й ракеткой мира из Украины Александрой Олейниковой.