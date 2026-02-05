Радукану вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке, где сразится с украинкой Олейниковой
Чемпионка US Open – 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в полуфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
Клуж-Напока. 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 17:25 МСК
30
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
146
Майя Хвалинска
М. Хвалинска
В четвертьфинале Радукану (1) со счётом 6:0, 6:4 обыграла 146-ю ракетку мира из Польши Майю Хвалинскую (Q).
Встреча Радукану с Хвалинской продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Эмма ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету её соперницы четыре эйса, пять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт.
За выход в финал турнира в Клуж-Напоке Радукану сразится с 91-й ракеткой мира из Украины Александрой Олейниковой.
