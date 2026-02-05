Скидки
Главная Теннис Новости

Теннисистка Карабанова рассказала, в чём берёт пример с Надаля

13-летняя российская теннисистка, чемпионка престижного турнира Les Petits As Александра Карабанова рассказала о проблемах с коленями и полученной мотивации от истории 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

«Я знаю, что в своё время [на Les Petits As] побеждали Рафаэль Надаль, Анастасия Потапова. Мне интереснее путь Рафы, потому что он играл достаточно долго и постоянно боролся с травмами, но они не мешали ему побеждать и играть на таком высоком уровне.

Дело в том, что раньше у меня были проблемы с коленями из-за болезни Шляттера (воспалительное поражение тканей в области коленного сустава. – Прим. «Чемпионата»), так как я росла быстро. Знаю, что Рафа всегда играл с травмами. Можно сказать, на боли. И я начала брать с него пример, пытаться не опускать руки, даже если что-то болит. Он меня этим вдохновил», – сказала Карабанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

