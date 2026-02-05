Скидки
«Моё главное оружие — подача». Карабанова сравнила свой стиль игры со стилем Рыбакиной

13-летняя российская теннисистка, чемпионка престижного турнира Les Petits As Александра Карабанова рассказала, за кем следит из топ-игроков и на кого похожа своим стилем игры.

«Да, [теннис] смотрю. Меня очень вдохновляют Янник Синнер и Елена Рыбакина. Они очень спокойные, хорошо себя ведут на корте, практически не психуют. Мне нравится их стиль игры, и я беру с них пример.
Мне кажется, он [мой стиль] больше похож на стиль Елены Рыбакиной, и своим главным оружием я считаю подачу. Ещё мой стиль скорее зависит от того, как играет соперник, потому что к каждому нужна своя тактика», — сказала Карабанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Александрой Карабановой читайте на «Чемпионате».

