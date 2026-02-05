Муратоглу заявил, что победа Джоковича над Синнером — не показатель превосходства Биг-3

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу в очередной раз заявил о превосходстве итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса над «Большой тройкой» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович). Муратоглу считает, что поражение Синнера от Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026 не доказывает обратное.

«Для тех, кто думает, что победа Джоковича над Синнером в полуфинале Australian Open доказывает, что «Большая тройка» играет лучше, чем Алькарас и Синнер, давайте объясню.

Вы берёте один матч и игнорируете всё остальное. Не забывайте, что Синнер выиграл пять встреч у Новака до Австралии. Один матч не заставит меня изменить мнение о том, что я вижу последние два-три года. Янник двигается быстрее, бьёт сильнее, раньше принимает мяч и подаёт лучше Новака, но Новак – ментально самый сильный игрок в истории тенниса, и вот в чём разница. Именно это и сделало его карьеру такой.

Новак не лучше Синнера, но он самый конкурентоспособный игрок в истории. И именно в этом конкретном матче он был лучше Янника», — сказал Муратоглу на своей странице в соцсети.