Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это твой мир, а мы просто живём в нём». Циципас поздравил Алькараса с карьерным «Шлемом»

«Это твой мир, а мы просто живём в нём». Циципас поздравил Алькараса с карьерным «Шлемом»
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил семикратного чемпиона мэйджеров, первую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с завоеванием карьерного «Шлема».

«Поздравляю с карьерным «Большим шлемом», Карлос! Ты снова переписываешь книгу рекордов прямо у нас на глазах. Это твой мир, а мы просто живём в нём», – написал Циципас в своём аккаунте в социальной сети Х.

22-летний Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема,» обыграв в финале Australian Open – 2026 серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Материалы по теме
Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»
Рейтинг
Алькарас, Джокович и ещё 7 легенд: составляем рейтинг обладателей карьерного «Шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android