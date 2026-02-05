«Это твой мир, а мы просто живём в нём». Циципас поздравил Алькараса с карьерным «Шлемом»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил семикратного чемпиона мэйджеров, первую ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с завоеванием карьерного «Шлема».

«Поздравляю с карьерным «Большим шлемом», Карлос! Ты снова переписываешь книгу рекордов прямо у нас на глазах. Это твой мир, а мы просто живём в нём», – написал Циципас в своём аккаунте в социальной сети Х.

22-летний Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного «Шлема,» обыграв в финале Australian Open – 2026 серба Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.