Людмила Самсонова проиграла американке Баптист в четвертьфинале турнира в Абу-Даби
18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Абу-Даби. 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
56
Хейли Баптист
Х. Баптист
В матче 1/4 финала Самсонова (5) со счётом 2:6, 6:4, 4:6 проиграла 56-й ракетке мира американке Хейли Баптист (WC).
Встреча Самсоновой с Баптист продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Самсонова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баптист четыре эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.
За выход в финал турнира в Абу-Даби Баптист сразится с другой россиянкой Екатериной Александровой (2, 11-я ракетка мира).
