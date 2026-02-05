Скидки
Теннис

Людмила Самсонова — Хейли Баптист, результат матча 5 февраля 2026, счет 1:2, четвертьфинал WTA 500 Абу-Даби

Людмила Самсонова проиграла американке Баптист в четвертьфинале турнира в Абу-Даби


18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Абу-Даби. 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 18:00 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		4 6
         
Хейли Баптист
56
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

В матче 1/4 финала Самсонова (5) со счётом 2:6, 6:4, 4:6 проиграла 56-й ракетке мира американке Хейли Баптист (WC).

Встреча Самсоновой с Баптист продлилась 2 часа и 18 минут. В её рамках Самсонова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Баптист четыре эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в финал турнира в Абу-Даби Баптист сразится с другой россиянкой Екатериной Александровой (2, 11-я ракетка мира).


