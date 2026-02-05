«Пусть тебе никогда не придётся завершать карьеру». Циципас — об игре Джоковича на АО-2026

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас оценил выступление 24-кратного победителя мэйджеров серба Новака Джоковича на Australian Open – 2026. Серб вышел в финал турнира, где со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7 уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

«Новак, ты снова меняешь представление о том, на что способен 38-летний спортсмен — у меня были мурашки, когда я смотрел на тебя. Пусть тебе никогда не придётся завершать карьеру», – написал Циципас в своём аккаунте в социальной сети Х.

После выхода в финал на Открытом чемпионате Австралии – 2026 38-летний Джокович стал самым возрастным теннисистом в Открытой эре, которому удалось сыграть в решающем матче одиночного мужского разряда турнира «Большого шлема».