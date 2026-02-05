«Пусть тебе никогда не придётся завершать карьеру». Циципас — об игре Джоковича на АО-2026

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас оценил выступление 24-кратного победителя мэйджеров серба Новака Джоковича на Australian Open – 2026. Серб вышел в финал турнира, где со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7 уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7
|
|2
|3
|5
«Новак, ты снова меняешь представление о том, на что способен 38-летний спортсмен — у меня были мурашки, когда я смотрел на тебя. Пусть тебе никогда не придётся завершать карьеру», – написал Циципас в своём аккаунте в социальной сети Х.
После выхода в финал на Открытом чемпионате Австралии – 2026 38-летний Джокович стал самым возрастным теннисистом в Открытой эре, которому удалось сыграть в решающем матче одиночного мужского разряда турнира «Большого шлема».
- 5 февраля 2026
-
20:37
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:00
-
19:49
-
19:31
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:22
-
18:00
-
17:41
-
17:30
-
15:50
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
11:00
-
09:49
-
09:16
-
00:50
-
00:12
- 4 февраля 2026
-
23:48
-
23:40
-
23:11