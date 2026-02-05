Скидки
Теннис

«Пусть тебе никогда не придётся завершать карьеру». Циципас — об игре Джоковича на АО-2026

Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас оценил выступление 24-кратного победителя мэйджеров серба Новака Джоковича на Australian Open – 2026. Серб вышел в финал турнира, где со счётом 6:2, 2:6, 3:6, 5:7 уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 7
6 		2 3 5
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Новак, ты снова меняешь представление о том, на что способен 38-летний спортсмен — у меня были мурашки, когда я смотрел на тебя. Пусть тебе никогда не придётся завершать карьеру», – написал Циципас в своём аккаунте в социальной сети Х.

После выхода в финал на Открытом чемпионате Австралии – 2026 38-летний Джокович стал самым возрастным теннисистом в Открытой эре, которому удалось сыграть в решающем матче одиночного мужского разряда турнира «Большого шлема».

