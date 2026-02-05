Скидки
Теннис

Надаль с помощью эмодзи смеха отреагировал на слова Муратоглу о «Большой тройке»

Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на слова известного французского менеджера Патрика Муратоглу в адрес «Большой тройки» (его, Роджера Федерера и Новака Джоковича).

Муратоглу, комментируя результаты Открытого чемпионата Австралии – 2026, заявил, что поражение Янника Синнера от Новака Джоковича в полуфинале не является показателем превосходства «Большой тройки» над Синнером и Карлосом Алькарасом. Патрик считает, что Янник и Карлос в теннисном плане сильнее Надаля, Федерера и Джоковича.

В комментариях к видео Надаль оставил следующие эмодзи «🤭🤣🤣🤣».

Отметим, что Рафаэль в принципе редко реагирует на чью-либо активность в соцсетях, особенно на критические комментарии.

