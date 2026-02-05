Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд снялся с турнира АТР-500 в Далласе

Каспер Рууд снялся с турнира АТР-500 в Далласе
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что не сыграет на турнире АТР-500 в Далласе (США), который пройдёт с 9 по 15 февраля.

«С сожалением сообщаю, что мне придётся пропустить турнир в Далласе на следующей неделе. После прошлогоднего финала я, конечно же, планировал вернуться, особенно потому, что мне понравилось находиться там с невероятной командой, которая так хорошо организовала турнир. Однако в связи с рождением нашей дочери в минувшие выходные я проведу дополнительную неделю дома, здесь, в Норвегии, чтобы насладиться этим особенным временем вместе. Уже с нетерпением жду турнира следующего года и желаю всем участникам соревнований этого года хорошей предстоящей недели», – написал Рууд в социальной сети.

Рууд проиграл в финале прошлогоднего розыгрыша турнира в Далласе канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Материалы по теме
Медведев, Рыбакина и Мирра уже возвращаются на корты. Расписание турниров февраля
Медведев, Рыбакина и Мирра уже возвращаются на корты. Расписание турниров февраля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android