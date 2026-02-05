Каспер Рууд снялся с турнира АТР-500 в Далласе

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 13-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что не сыграет на турнире АТР-500 в Далласе (США), который пройдёт с 9 по 15 февраля.

«С сожалением сообщаю, что мне придётся пропустить турнир в Далласе на следующей неделе. После прошлогоднего финала я, конечно же, планировал вернуться, особенно потому, что мне понравилось находиться там с невероятной командой, которая так хорошо организовала турнир. Однако в связи с рождением нашей дочери в минувшие выходные я проведу дополнительную неделю дома, здесь, в Норвегии, чтобы насладиться этим особенным временем вместе. Уже с нетерпением жду турнира следующего года и желаю всем участникам соревнований этого года хорошей предстоящей недели», – написал Рууд в социальной сети.

Рууд проиграл в финале прошлогоднего розыгрыша турнира в Далласе канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:7 (5:7), 3:6.