Алькарас раскрыл роль брата Альваро в работе своей команды

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какую роль будет играть его родной брат Альваро в составе команды теннисиста.

«На некоторых турнирах мой брат будет единственным, кто поедет со мной. Понятно, что Самуэль Лопес (тренер Алькараса. – Прим. «Чемпионата») будет сопровождать меня на самых важных турнирах года и примерно на 80% всех соревнований, в которых я буду играть, или даже больше. Но на некоторых турнирах мой брат будет один», – приводит слова Алькараса Marca.

Ранее Самуэль Лопес работал с Алькарасом в тандеме с Хуан-Карлосом Ферреро. В сезоне-2025 специалисты стали лауреатами награды АТР в номинации «Тренер года». Однако в декабре 2025 года Алькарас принял решение завершить сотрудничество с Ферреро.