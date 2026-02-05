Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: результаты четвертьфинальных матчей

Сегодня, 5 февраля, продолжился хардовый турнир категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Состоялись матчи 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей очередного игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 1/4 финала. Результаты на 5 февраля:

Клара Таусон (Дания, 3) — Маккартни Кесслер (США) – 6:3, 6:4.

Сара Бейлек (Чехия, Q) – Сонай Картал (Великобритания, Q) — 6:0, 6:2.

Екатерина Александрова (Россия, 2) – Александра Эала (Филиппины, WC) — 6:3, 6:3.

Хейли Баптист (США, WC) – Людмила Самсонова (Россия, 5) — 6:2, 4:6, 6:4.

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является олимпийская чемпионка 2020 года швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.