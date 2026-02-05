Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфинальные пары турнира WTA-500 в Абу-Даби

Определились полуфинальные пары турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии

Сегодня, 5 февраля, прошли четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 1 206 446. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися полуфинальными парами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Полуфиналы:

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является олимпийская чемпионка 2020 года швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Бенчич отказалась от защиты титула в Абу-Даби из-за болезни.

Материалы по теме
Самсонова сорвала российское дерби в Абу-Даби. А Александрова выбила популярную филиппинку
Самсонова сорвала российское дерби в Абу-Даби. А Александрова выбила популярную филиппинку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android