Определились полуфинальные пары турнира WTA-500 в Абу-Даби

Сегодня, 5 февраля, прошли четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 1 206 446. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися полуфинальными парами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Полуфиналы:

Сара Бейлек (Чехия, Q) – Клара Таусон (Дания, 3);

Екатерина Александрова (Россия, 2) – Хейли Баптист (США, WC).

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является олимпийская чемпионка 2020 года швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Бенчич отказалась от защиты титула в Абу-Даби из-за болезни.