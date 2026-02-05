Анастасия Потапова потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке

58-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составляет $ 283 347.

В матче 1/4 финала Потапова (5) со счётом 5:7, 4:6 проиграла 36-й ракетке мира румынской теннисистке Соране Кырсте (3).

Встреча Потаповой и Кырсти продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Анастасия ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кырсти два эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 23.

За выход в финал турнира в Клуж-Напоке Кырстя сразится с победительницей матча Юань Юэ (Китай) — Дарья Снигур (Украина, Q).