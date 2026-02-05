Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова — Сорана Кырстя, результат матча 5 февраля 2026, счет 0:2, 1/4 финала WTA 500 Клуж-Напока

Анастасия Потапова потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Клуж-Напоке
Комментарии

58-я ракетка мира представительница Австрии Анастасия Потапова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составляет $ 283 347.

Клуж-Напока. 1/4 финала
05 февраля 2026, четверг. 19:10 МСК
Анастасия Потапова
58
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Сорана Кырстя
36
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В матче 1/4 финала Потапова (5) со счётом 5:7, 4:6 проиграла 36-й ракетке мира румынской теннисистке Соране Кырсте (3).

Встреча Потаповой и Кырсти продлилась 2 часа и 3 минуты. В её рамках Анастасия ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Кырсти два эйса, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 23.

За выход в финал турнира в Клуж-Напоке Кырстя сразится с победительницей матча Юань Юэ (Китай) — Дарья Снигур (Украина, Q).

Материалы по теме
Самсонова сорвала российское дерби в Абу-Даби. А Александрова выбила популярную филиппинку
Самсонова сорвала российское дерби в Абу-Даби. А Александрова выбила популярную филиппинку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android