Стэн Вавринка проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге турнира в Монпелье
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
Монпелье. 2-й круг
05 февраля 2026, четверг. 20:40 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
113
Стэн Вавринка
С. Вавринка
В матче второго круга Вавринка (WC) со счётом 4:6, 6:7 (3:7) проиграл восьмой ракетке мира из Канады Феликсу Оже-Альяссиму (1).
Встреча Вавринки с Оже-Альяссимом продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Стэн пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Феликса 16 эйсов, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующим соперником Оже-Альяссима в Монпелье станет победитель матча Юго Бланше (Франция, LL) — Артюр Фис (Франция, 6).
