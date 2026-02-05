Стэн Вавринка проиграл Феликсу Оже-Альяссиму во втором круге турнира в Монпелье

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).

В матче второго круга Вавринка (WC) со счётом 4:6, 6:7 (3:7) проиграл восьмой ракетке мира из Канады Феликсу Оже-Альяссиму (1).

Встреча Вавринки с Оже-Альяссимом продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Стэн пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Феликса 16 эйсов, две двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Оже-Альяссима в Монпелье станет победитель матча Юго Бланше (Франция, LL) — Артюр Фис (Франция, 6).