Главная Теннис Новости

Экс-тренер Серены Уильямс ответил на слова Кафельникова, что Андреева не выиграет ТБШ

Экс-тренер Серены Уильямс ответил на слова Кафельникова, что Андреева не выиграет ТБШ
Комментарии

Бывший тренер Серены Уильямс, член Зала славы тенниса Рик Макки рассказал, что думает о словах двукратного победителя турниров «Большого шлема», олимпийского чемпиона 2000 года, бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, что у россиянки Мирры Андреевой нет шансов стать первой ракеткой мира и выиграть мэйджор.

«На вопрос, что я думаю о словах Кафельникова, что Андреева никогда не выиграет турнир «Большого шлема» из-за слишком большого количества слабых мест в её игре, я отвечу так: он прав и неправ одновременно. Она точно выиграет больше одного титула. Единственная настоящая «кроличья нора» в её игре – это её возраст. Русский кролик — это не шутка, ведь у неё есть мощь и чувство игры», — написал Макки на своей странице в соцсети X.

