«Для меня это было аномалией». Оже-Альяссим — о судорогах на Australian Open — 2026

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о судорогах, из-за которых ему пришлось сняться с матча первого круга на Australian Open – 2026 с португальцем Нуну Боржешем, отметив, что эти проблемы не являются новыми для современного тенниса.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
«Сюрприз в том, что судороги начались в начале третьего сета. Я уже сталкивался с судорогами раньше — например, в полуфинале US Open или в финале турнира в Мадриде, но тогда было логичное объяснение, и я всё равно смог закончить оба матча. Если учитывать интенсивность современного тенниса, климатические условия и эмоциональную нагрузку, нормально, что мы всё чаще видим судороги у игроков. Для меня же это было аномалией. Не то чтобы меня успокаивало то, что произошло с Янником и Карлосом, однако это заставляет меня задуматься о том, как продолжать совершенствоваться», – приводит слова Оже-Альяссима Punto De Break.
- 5 февраля 2026
-
23:54
-
23:44
-
23:34
-
22:42
-
21:17
-
21:11
-
21:06
-
20:53
-
20:37
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:00
-
19:49
-
19:31
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:42
-
18:34
-
18:22
-
18:00
-
17:41
-
17:30
-
15:50
-
15:30
-
15:21
-
15:10
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
14:05
-
13:50
-
13:30
-
13:10