Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Для меня это было аномалией». Оже-Альяссим — о судорогах на Australian Open — 2026

«Для меня это было аномалией». Оже-Альяссим — о судорогах на Australian Open — 2026
Комментарии

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о судорогах, из-за которых ему пришлось сняться с матча первого круга на Australian Open – 2026 с португальцем Нуну Боржешем, отметив, что эти проблемы не являются новыми для современного тенниса.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:15 МСК
Нуну Боржеш
46
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
3 : 1
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		6 6
6 		4 4
             
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Сюрприз в том, что судороги начались в начале третьего сета. Я уже сталкивался с судорогами раньше — например, в полуфинале US Open или в финале турнира в Мадриде, но тогда было логичное объяснение, и я всё равно смог закончить оба матча. Если учитывать интенсивность современного тенниса, климатические условия и эмоциональную нагрузку, нормально, что мы всё чаще видим судороги у игроков. Для меня же это было аномалией. Не то чтобы меня успокаивало то, что произошло с Янником и Карлосом, однако это заставляет меня задуматься о том, как продолжать совершенствоваться», – приводит слова Оже-Альяссима Punto De Break.

Материалы по теме
«Занимал мозг всем, кроме тенниса». Топовый игрок уже вышел на корт после жуткой травмы
«Занимал мозг всем, кроме тенниса». Топовый игрок уже вышел на корт после жуткой травмы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android