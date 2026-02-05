«Для меня это было аномалией». Оже-Альяссим — о судорогах на Australian Open — 2026

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о судорогах, из-за которых ему пришлось сняться с матча первого круга на Australian Open – 2026 с португальцем Нуну Боржешем, отметив, что эти проблемы не являются новыми для современного тенниса.

«Сюрприз в том, что судороги начались в начале третьего сета. Я уже сталкивался с судорогами раньше — например, в полуфинале US Open или в финале турнира в Мадриде, но тогда было логичное объяснение, и я всё равно смог закончить оба матча. Если учитывать интенсивность современного тенниса, климатические условия и эмоциональную нагрузку, нормально, что мы всё чаще видим судороги у игроков. Для меня же это было аномалией. Не то чтобы меня успокаивало то, что произошло с Янником и Карлосом, однако это заставляет меня задуматься о том, как продолжать совершенствоваться», – приводит слова Оже-Альяссима Punto De Break.