«В Австралии всё пошло не по плану». Оже-Альяссим — о старте сезона-2026

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о старте сезона-2026, отметив, что считает его провальным.

«Моей целью в этом году было вернуться в топ-10 и подготовиться к главным турнирам. План был — отдыхать между ключевыми соревнованиями, но в Австралии всё пошло не по плану. Для меня сезон как будто ещё не начался: я почти не играл матчей, а те, что сыграл, не смог закончить так, как хотел. Турнир в Монпелье — это шанс по-настоящему запустить мой год, набрать ход и, надеюсь, дойти до финала», – приводит слова Оже-Альяссима Punto De Break.

Оже-Альяссим начал сезон на турнире United Cup, где провёл два поединка, а после не смог доиграть встречу первого круга с португальцем Нуну Боржешем на Открытом чемпионате Австралии – 2026, снявшись в четвёртом сете матча из-за судорог.