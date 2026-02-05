Скидки
Теннис

Определились полуфинальные пары турнира WTA-250 в Остраве

Определились полуфинальные пары турнира WTA-250 в Остраве
Сегодня, 5 февраля, прошли четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-250 в Остраве (Чехия), призовой фонд которого составляет $ 283 347. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися полуфинальными парами.

Теннис. Турнир WTA-250 в Остраве (Чехия). Полуфинальные пары:

  • Кэти Волынец (США) – Кэти Бултер (Великобритания);
  • Диан Парри (Франция) – Тамара Корпач (Германия).

Турнир в Остраве проходит с 1 по 7 февраля. Эти соревнования на уровне WTA не проводились с 2022 года. Тогда титул завоевала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Сетка турнира WTA-250 в Остраве
Календарь турнира WTA-250 в Остраве
