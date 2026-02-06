Определились полуфинальные пары турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Сегодня, 5 февраля, прошли четвертьфинальные матчи турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния), призовой фонд которого составляет $ 283 347. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с образовавшимися полуфинальными парами.

Теннис. Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). Полуфинальные пары:

Эмма Радукану (Великобритания, 1) – Александра Олейникова (Украина);

Сорана Кырстя (Румыния, 3) – Дарья Снигур (Украина, Q).

Турнир в Клуж-Напоке проходит с 1 по 7 февраля. Прошлогодней чемпионкой соревнований является представительница Австрии Анастасия Потапова. Экс-россиянка не смогла защитить титул, в четвертьфинале текущего розыгрыша она проиграла Кырсте в двух сетах.