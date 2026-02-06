Скидки
«Это серьёзная проблема». Даниэль Коллинз — о камерах на Australian Open — 2026

Комментарии

Американская теннисистка 77-я ракетка мира Даниэль Коллинз высказалась о ситуации с камерами на Australian Open – 2026. Во время турнира игроки не раз упрекали организаторов в отсутствии приватности вне кортов.

«Я думаю, что это серьёзная проблема с точки зрения конфиденциальности. У нас должно быть место, куда мы можем пойти после матча, чтобы разобраться со своими мыслями и эмоциями и не чувствовать, что за нами следят каждую секунду дня.

Я не вижу ни одного другого вида спорта, где сейчас был бы такой доступ к закулисной стороне, как в теннисе. Мне кажется, это очень несправедливо по отношению к игрокам — не иметь возможности уйти с корта и провести время наедине с собой, сохраняя личное пространство.

Я уверена, что то, что произошло с Кори Гауфф, происходило и с другими игроками — мы видели это раньше, например, с Ариной Соболенко, и я уверена, что было много других теннисистов, которые, уходя с корта, брали одну или несколько ракеток и ломали их. Я тоже так делала! Я рада, что всё это не транслировалось по телевидению ради моего собственного психического здоровья.

Я не могу представить, каково это — оказаться в такой ситуации и находиться под этим микроскопом», – приводит слова Коллинз The Tennis Gazette.

