Клейстерс высказалась о возможном введении пятисетовых матчей для женщин на АО

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о возможном введении пятисетового формата матчей для теннисисток на Australian Open, отметив, что данное решение могло бы пойти на пользу некоторым игрокам.

«Думаю, как игроку мне бы это понравилось. Мне бы очень зашёл этот вызов — и физический, и ментальный, который с этим связан.

Помню, я спрашивала Энди [Роддика], каково это — играть пятисетовые матчи, и как при этом настраивать мышление, когда в течение года играешь более мелкие турниры, где нужно выиграть два сета, чтобы победить во встрече. Как это меняет твоё мышление?

Это определённо пошло бы на пользу некоторым игрокам. Первая, о ком я думаю — это Ига Швёнтек. Она в отличной физической форме, и сейчас её игра построена на очень высокой интенсивности. Думаю, у неё было бы очень сложно выиграть три сета.

Есть несколько игроков, которые выступали против этой идеи, но мне бы очень хотелось увидеть четвёртый или даже пятый сет в женском финале», – приводит слова Клейстерс The Tennis Gazette.