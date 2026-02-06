Скидки
Турнир WTA-500 в Абу-Даби, 2026 год: расписание матчей на 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжается розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. В рамках соревнований пройдут полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 1/2 финала. Расписание на 6 февраля (время — мск):

17:00. Хейли Баптист (США, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 2).

19:00. Сара Бейлек (Чехия, Q) — Клара Таусон (Дания,3).

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. В текущем розыгрыше турнира швейцарка снялась с матча второго круга с британкой Сонай Картал.

Сетка турнира в Абу-Даби
Календарь турнира в Абу-Даби
