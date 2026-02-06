Скидки
Теннис

Финалистка юниорского AO Тупицына рассказала, как травмировалась в решающем матче

Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Тупицына рассказала, как получила травму во время финала юниорского Australian Open. В решающем поединке она уступила Ксении Ефремовой (3:6, 5:7).

Australian Open — девушки. Финал
01 февраля 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Екатерина Тупицына
Россия
Екатерина Тупицына
Е. Тупицына
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Ксения Ефремова
Франция
Ксения Ефремова
К. Ефремова

«В финале я получила травму. Вот была у врачей, сказали, что у меня сильное растяжение и мне нужно пройти лечение, которое займёт около трёх-четырёх недель. Сказали пока не играть, но, думаю, дней через 10 буду уже со стула тренироваться.

Вообще, перед финалом меня ещё волновал пресс, было больно подавать, пила обезболивающее. И, видимо, во время игры я как-то потянула ногу, сначала этого не заметила, а она по нарастающей всё больше и больше болела. И в какой-то момент я не могла даже наступать на ногу, стало настолько больно.

Травма появилась из-за усталости? Думаю, да. Ещё были очень тяжёлые условия в Траралгоне (на турнире J300 перед стартом Australian Open. – Прим. «Чемпионата»). Был сильный боковой ветер, из-за этого подброс на подаче постоянно «гулял», напрягалась спина, пресс, вообще всё. А нога, да, стала тревожить из-за накопившейся усталости», – сказала Тупицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Тупицыной читайте на нашем сайте сегодня в 14:00.

