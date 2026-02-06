Скидки
Финалистка юниорского Australian Open Тупицына назвала своего теннисного краша

17-летняя россиянка Екатерина Тупицына, сыгравшая в финале юниорского Australian Open – 2026, назвала любимых игроков и сравнила свой стиль с первой ракеткой мира.

«Любимый теннисист? Ой, Роджер Федерер мне очень нравится. Сейчас люблю смотреть, как играют Янник Синнер и Александр Бублик.

[В WTA] больше всего мне нравится Арина Соболенко, потому что её поведение и агрессивная игра отзываются во мне, мы с ней в этом даже похожи. Мой стиль игры схож со стилем Соболенко? Думаю, да. У меня теннис атакующий, сильный. В обороне тоже играю неплохо, но, конечно, есть куда прогрессировать», – сказала Тупицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию беседы с Екатериной читайте на нашем сайте сегодня в 14:00.

