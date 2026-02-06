Юниорка Екатерина Тупицына поделилась деталями работы с Борисом Собкиным

Финалистка юниорского Australian Open – 2026 Екатерина Тупицына рассказала, как началась и в чём заключается их работа с Борисом Львовичем Собкиным.

«Борис Львович увидел меня несколько лет назад: пришёл на мою тренировку, ему понравилось, как я играю. У нас с ним получилось такое тёплое общение, мы сразу сработались (улыбается). И сейчас, когда он бывает в Москве, очень часто приходит ко мне на тренировки. Когда он в академии, видимся каждый день – консультирует меня, общается с моими тренерами. Когда я на турнирах, он мне тоже пишет, звонит. Сама ему звоню, обсуждаем матчи.

Перед полуфиналом или финалом в Австралии он сказал: «Не пытайся сыграть лучше, чем ты можешь». Меня это успокаивало», – рассказала Тупицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

