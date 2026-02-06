Финалистка юниорского AO Тупицына рассказала, как упустила шанс сделать фото с Алькарасом

Российская теннисистка и финалистка юниорского Australian Open Екатерина Тупицына поделилась историей, как в аэропорту Мельбурна упустила возможность сделать фото с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

«Я из-за ноги не могла ходить, сидела на коляске буквально (смеётся). И он спускался с вип-зала, я его видела, но просто не могла подняться и к нему подбежать. Конечно, я хотела с ним сфотографироваться. Он зашёл за угол, а там были девочки [другие российские юниорки], и они с ним сфотографировались, но он опаздывал на самолёт, и я не успела», – рассказала Тупицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

