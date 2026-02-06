Россиянка Тупицына рассказала, как поменялись планы на сезон после финала Australian Open

Финалистка юниорского Australian Open Екатерина Тупицына поделилась, какие изменения хочет внести в планы на сезон после успеха в Мельбурне.

«Вообще, я планировала уже полностью переходить во взрослый тур, играть только «пятнашки». Но сейчас мы стали задумываться, продолжать ли играть юниорские турниры для того, чтобы зайти, может, в двадцатку или десятку (юниорского рейтинга), чтобы давали карты (уайлд-кард) на взрослые турниры. Или же сразу переходить во взрослый тур. Мы пока что думаем с тренерами над этим, и в ближайшее время уже решим, что будем делать», – сказала Тупицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

