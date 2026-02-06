Екатерина Александрова пробилась в финал «пятисотника» в Абу-Даби, победив Баптист
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале она одержала волевую победу над американкой Хейли Баптист (56-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Абу-Даби. 1/2 финала
06 февраля 2026, пятница. 17:05 МСК
56
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|3
|
|7 7
|6
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Матч продолжался 2 часа 32 минуты. За это время Александрова выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Баптист три эйса, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В финале «пятисотника» в Абу-Даби Екатерина Александрова встретится с победительницей матча Сара Бейлек (Чехия) — Клара Таусон (Дания).
