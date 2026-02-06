Кэти Бултер вышла в финал турнира WTA-250 в Остраве

120-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер вышла в финал турнира категории WTA-250 в Остраве (Чехия). В полуфинале соревнований она одолела 96-ю ракетку мира Кэти Волынец из США. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Бултер.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 22 минуты. За это время Бултер сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Волынец ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Турнир в Остраве проходит с 1 по 7 февраля. Эти соревнования на уровне WTA не проводились с 2022 года. Тогда титул завоевала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова.