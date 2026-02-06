Скидки
41-летняя Вера Звонарёва вышла в финал квалификации «тысячника» в Дохе

Комментарии

584-я ракетка мира 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва сыграет в финале квалификации турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте она одержала победу над китаянкой Чжан Шуай (82-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Звонарёва выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Шуай ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в основную сетку «тысячника» в Дохе Вера Звонарёва поборется с польской теннисисткой Магдаленой Френх (четвёртая сеяная).

