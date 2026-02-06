Скидки
Анастасия Захарова сыграет в финале квалификации турнира WTA-1000 в Дохе

107-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На старте она одержала победу над Юлией Грабер из Австрии (78-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Грабер три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку «тысячника» в Дохе Анастасия Захарова поборется с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей (восьмая сеяная).

