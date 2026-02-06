Эмма Радукану обыграла Олейникову и вышла в финал турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Чемпионка US Open — 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану пробилась в финал на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В полуфинале она одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой (91-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 49 минут. За это время Радукану не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Олейниковой шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира в Румынии Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Дарья Снигур (Украина).