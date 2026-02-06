Скидки
Эмма Радукану — Александра Олейникова, результат матча 6 февраля 2026, счет 2:1, полуфинал WTA 250 Клуж Напока

Эмма Радукану обыграла Олейникову и вышла в финал турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
Чемпионка US Open — 2021, 30-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану пробилась в финал на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В полуфинале она одержала победу над украинкой Александрой Олейниковой (91-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Клуж-Напока. 1/2 финала
06 февраля 2026, пятница. 18:20 МСК
Эмма Радукану
30
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 6
5 		6 3
         
Александра Олейникова
91
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова

Матч продолжался 2 часа 49 минут. За это время Радукану не выполнила подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Олейниковой шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В финале турнира в Румынии Эмма Радукану сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Дарья Снигур (Украина).

