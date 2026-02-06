Скидки
Теннис

Екатерина Александрова вышла во второй финал за день на турнире WTA-500 в Абу-Даби

Екатерина Александрова вышла во второй финал за день на турнире WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова и австралийка Майя Джойнт вышли в финал на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) в парном разряде. В полуфинале они одержали победу над американским дуэтом София Кенин/Дезире Кравчик со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

Отметим, что ранее Александрова вышла в финал «пятисотника» в ОАЭ в одиночном разряде.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Александрова и Джойнт выполнили три подачи навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 12. На счету их соперниц одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале Александрова и Джойнт сыграют со словачкой Терезой Михаликовой и австралийкой Оливией Николлс.

