Адриан Маннарино вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье
Французский теннисист Адриан Маннарино вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В четвертьфинальном поединке он обыграл соотечественника Артюра Жа. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4.
Монпелье. 1/4 финала
06 февраля 2026, пятница. 16:40 МСК
70
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
168
Артюр Жа
А. Жа
Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За время матча Маннарино выполнил три подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Артюр Жа сделал в игре 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
Турнир относится к категории ATP-250 и проводится на закрытых кортах с хардовым покрытием в Sud de France Arenа.
