Сорана Кырстя с «баранкой» разгромила Снигур и вышла в финал турнира в Клуж-Напоке
36-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в финал на домашнем турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В полуфинале она одержала уверенную победу над украинкой Дарьей Снигур (144-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.
Клуж-Напока. 1/2 финала
06 февраля 2026, пятница. 21:25 МСК
36
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
144
Дарья Снигур
Д. Снигур
Матч продолжался 57 минут. За это время Кырстя выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Снигур ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В финале турнира в Клуж-Напоке Сорана Кырстя сыграет с британской теннисисткой Эммой Радукану.
