Сорана Кырстя с «баранкой» разгромила Снигур и вышла в финал турнира в Клуж-Напоке

36-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в финал на домашнем турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В полуфинале она одержала уверенную победу над украинкой Дарьей Снигур (144-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.

Матч продолжался 57 минут. За это время Кырстя выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Снигур ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В финале турнира в Клуж-Напоке Сорана Кырстя сыграет с британской теннисисткой Эммой Радукану.