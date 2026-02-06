Скидки
Сорана Кырстя — Дарья Снигур, результат матча 6 февраля 2026, счет 2:1, полуфинал WTA 250 Клуж Напока

Сорана Кырстя с «баранкой» разгромила Снигур и вышла в финал турнира в Клуж-Напоке
Комментарии

36-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя вышла в финал на домашнем турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). В полуфинале она одержала уверенную победу над украинкой Дарьей Снигур (144-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.

Клуж-Напока. 1/2 финала
06 февраля 2026, пятница. 21:25 МСК
Сорана Кырстя
36
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Дарья Снигур
144
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур

Матч продолжался 57 минут. За это время Кырстя выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Снигур ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В финале турнира в Клуж-Напоке Сорана Кырстя сыграет с британской теннисисткой Эммой Радукану.

Комментарии
