101-я ракетка мира Сара Бейлек сенсационно вышла в финал «пятисотника» в Абу-Даби

101-я ракетка мира чешская теннисистка Сара Бейлек неожиданно пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале она одержала победу над датчанкой Кларой Таусон (16-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Бейлек не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Таусон ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

За титул на турнире в ОАЭ 20-летняя Сара Бейлек поборется с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой.