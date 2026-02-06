101-я ракетка мира Сара Бейлек сенсационно вышла в финал «пятисотника» в Абу-Даби
101-я ракетка мира чешская теннисистка Сара Бейлек неожиданно пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале она одержала победу над датчанкой Кларой Таусон (16-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 7:5.
Абу-Даби. 1/2 финала
06 февраля 2026, пятница. 19:50 МСК
101
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7
|
|6
|5
16
Клара Таусон
К. Таусон
Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Бейлек не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Таусон ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
За титул на турнире в ОАЭ 20-летняя Сара Бейлек поборется с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой.
