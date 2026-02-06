Скидки
Главная Теннис Новости

Сара Бейлек — Клара Таусон, результат матча 6 февраля 2026, счет 2:1, полуфинал WTA 500 Абу Даби

101-я ракетка мира Сара Бейлек сенсационно вышла в финал «пятисотника» в Абу-Даби
Комментарии

101-я ракетка мира чешская теннисистка Сара Бейлек неожиданно пробилась в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В полуфинале она одержала победу над датчанкой Кларой Таусон (16-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 3:6, 7:5.

Абу-Даби. 1/2 финала
06 февраля 2026, пятница. 19:50 МСК
Сара Бейлек
101
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
5 		6 5
         
Клара Таусон
16
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Матч продолжался 2 часа 46 минут. За это время Бейлек не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Таусон ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

За титул на турнире в ОАЭ 20-летняя Сара Бейлек поборется с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой.


