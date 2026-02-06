Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим обыграл Фиса в четвертьфинале турнира ATP-250 в Монпелье

Феликс Оже-Альяссим обыграл Фиса в четвертьфинале турнира ATP-250 в Монпелье
Комментарии

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В четвертьфинальном поединке он обыграл 42-ю ракетку мира французского теннисиста Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Монпелье. 1/4 финала
06 февраля 2026, пятница. 21:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
8
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Артюр Фис
42
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 11 подач навылет, не допустив двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фис сделал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Турнир относится к категории ATP-250 и проводится на закрытых кортах с хардовым покрытием в Sud de France Arenа.

Материалы по теме
«На корте мне всё равно — мать я, жена или дочь». Сразу две теннисные мамы попали в топ-10
«На корте мне всё равно — мать я, жена или дочь». Сразу две теннисные мамы попали в топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android