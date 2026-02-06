Феликс Оже-Альяссим обыграл Фиса в четвертьфинале турнира ATP-250 в Монпелье
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В четвертьфинальном поединке он обыграл 42-ю ракетку мира французского теннисиста Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Монпелье. 1/4 финала
06 февраля 2026, пятница. 21:10 МСК
8
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
42
Артюр Фис
А. Фис
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 11 подач навылет, не допустив двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фис сделал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Турнир относится к категории ATP-250 и проводится на закрытых кортах с хардовым покрытием в Sud de France Arenа.
