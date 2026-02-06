Феликс Оже-Альяссим обыграл Фиса в четвертьфинале турнира ATP-250 в Монпелье

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция). В четвертьфинальном поединке он обыграл 42-ю ракетку мира французского теннисиста Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 11 подач навылет, не допустив двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Фис сделал в игре два эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Турнир относится к категории ATP-250 и проводится на закрытых кортах с хардовым покрытием в Sud de France Arenа.