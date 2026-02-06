Определились финалистки турнира категории WTA-250 в Остраве

Сегодня, 6 февраля, состоялись полуфинальные матчи турнира категории WTA-250 в Остраве (Чехия). По итогам встреч стали известны финалистки, которые сыграют в матче за титул.
WTA-250 Острава, Чехия, финал:
Кэти Бултер (Великобритания) — Тамара Корпач (Германия).
В первом полуфинальном поединке 120-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер одолела 96-ю ракетку мира Кэти Волынец из США. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу Бултер. Второй матч, между 119-й ракеткой мира Диан Парри и 124-м номером мирового рейтинга Тамарой Корпач из Германии, завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу Корпач.
Турнир в Остраве проходит с 1 по 7 февраля. Эти соревнования на уровне WTA не проводились с 2022 года. Тогда титул завоевала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
