Определились финалистки турнира WTA-500 в Абу-Даби

В субботу, 6 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. В рамках соревнований прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, а также с определившейся парой финалисток.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 1/2 финала. Результаты матчей:

Хейли Баптист (США, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 6:3, 6:7, 3:6.

Сара Бейлек (Чехия, Q) — Клара Таусон (Дания, 3) — 7:5, 3:6, 7:5.

Таким образом, титул в Абу-Даби разыграют 11-я ракетка мира Екатерина Александрова и 101-й номер рейтинга Сара Бейлек. Матч состоится завтра, 7 февраля.