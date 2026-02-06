Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалистки турнира WTA-500 в Абу-Даби

Определились финалистки турнира WTA-500 в Абу-Даби
Комментарии

В субботу, 6 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-500. В рамках соревнований прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, а также с определившейся парой финалисток.

Теннис. Турнир WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). 1/2 финала. Результаты матчей:

  • Хейли Баптист (США, WC) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 6:3, 6:7, 3:6.
  • Сара Бейлек (Чехия, Q) — Клара Таусон (Дания, 3) — 7:5, 3:6, 7:5.

Таким образом, титул в Абу-Даби разыграют 11-я ракетка мира Екатерина Александрова и 101-й номер рейтинга Сара Бейлек. Матч состоится завтра, 7 февраля.

Материалы по теме
Александрова в Абу-Даби сотворила камбэк. Екатерина вышла в свой 13-й финал в карьере
Александрова в Абу-Даби сотворила камбэк. Екатерина вышла в свой 13-й финал в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android