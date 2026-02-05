Определилась финальная пара турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

В субботу, 6 февраля, в Клуж-Напоке (Румыния) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-250. В рамках соревнований прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, а также узнать, кто сыграет в финале.

Теннис. Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). 1/2 финала. Результаты матчей:

Эмма Радукану (Великобритания, 1) – Александра Олейникова (Украина) — 7:5, 3:6, 6:3;

Сорана Кырстя (Румыния, 3) – Дарья Снигур (Украина, Q) — 6:0, 6:3.

Таким образом, титул в Клуж-Напоке разыграют 30-я ракетка мира Эмма Радукану и 36-й номер рейтинга Сорана Кырстя. Матч состоится в воскресенье, 7 февраля.