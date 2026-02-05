Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась финальная пара турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

Определилась финальная пара турнира WTA-250 в Клуж-Напоке
Комментарии

В субботу, 6 февраля, в Клуж-Напоке (Румыния) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-250. В рамках соревнований прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, а также узнать, кто сыграет в финале.

Теннис. Турнир WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). 1/2 финала. Результаты матчей:

  • Эмма Радукану (Великобритания, 1) – Александра Олейникова (Украина) — 7:5, 3:6, 6:3;
  • Сорана Кырстя (Румыния, 3) – Дарья Снигур (Украина, Q) — 6:0, 6:3.

Таким образом, титул в Клуж-Напоке разыграют 30-я ракетка мира Эмма Радукану и 36-й номер рейтинга Сорана Кырстя. Матч состоится в воскресенье, 7 февраля.

Материалы по теме
Александрова в Абу-Даби сотворила камбэк. Екатерина вышла в свой 13-й финал в карьере
Александрова в Абу-Даби сотворила камбэк. Екатерина вышла в свой 13-й финал в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android