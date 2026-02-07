Екатерина Александрова — Сара Бейлек: текстовая онлайн-трансляция матча финала в Абу-Даби
Сегодня, 7 февраля, пройдёт финальный матч турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и представительницей Чехии Сарой Бейлек, занимающей 101-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.
Абу-Даби. Финал
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
101
Сара Бейлек
С. Бейлек
Не начался
|1
|2
|3
|
|
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финального матча турнира Екатерина Александрова – Сара Бейлек.
Александрова и Бейлек впервые встречаются в рамках турниров WTA.
Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является олимпийская чемпионка 2020 года швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Швейцарка была заявлена в розыгрыш турнира этого года, но снялась со стартового матча второго круга с британкой Сонай Картал.
