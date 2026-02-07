Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Екатерина Александрова — Сара Бейлек: во сколько начало, где смотреть финал Абу-Даби

Екатерина Александрова — Сара Бейлек: во сколько начало, где смотреть финал Абу-Даби
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, пройдёт финальный матч турнира WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ) между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и представительницей Чехии Сарой Бейлек, занимающей 101-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.

Абу-Даби. Финал
07 февраля 2026, суббота. 16:00 МСК
Сара Бейлек
101
Чехия
Сара Бейлек
С. Бейлек
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

В России не предусмотрен официальный показ турнира. За ходом финального матча Екатерина Александрова – Сара Бейлек можно следить в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Турнир в Абу-Даби проходит с 1 по 7 февраля. Действующей победительницей соревнований является олимпийская чемпионка 2020 года швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Швейцарка была заявлена в розыгрыш турнира этого года, но снялась со стартового матча второго круга с британкой Сонай Картал.

Материалы по теме
Александрова в Абу-Даби сотворила камбэк. Екатерина вышла в свой 13-й финал в карьере
Александрова в Абу-Даби сотворила камбэк. Екатерина вышла в свой 13-й финал в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android