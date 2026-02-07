Стала известна сетка «тысячника» в Дохе, где сыграют Мирра Андреева, Рыбакина и Швёнтек

Появилась сетка турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На хардовом турнире выступят россиянки Мирра Андреева (седьмой номер рейтинга), Екатерина Александрова (11-я ракетка мира), Людмила Самсонова (18-й номер рейтинга), Диана Шнайдер (21-й номер рейтинга), Анастасия Павлюченкова (100-я ракетка мира). Также за место в основной сетке турнира поборются Вера Звонарёва и Анастасия Захарова, которые принимают участие в квалификации.

Россиянки начнут свой путь на турнире со второго круга турнира. Мирра Андреева сыграет с победительницей встречи между полькой Магдой Линетт и квалифаером. Екатерина Александрова встретится с победительницей матча между испанкой Паулой Бадосой и латвийкой Еленой Остапенко. Людмиле Самсоновой будет противостоять победительница встречи между канадкой Лейлой Фернандес и американкой Энн Ли. Диана Шнайдер сыграет с сильнейшей теннисисткой из пары Чжэн Циньвэнь — Софья Кенин.

Под первым номером на турнире посеяна полька Ига Швёнтек (вторая ракетка мира), под вторым — представительница Казахстана Елена Рыбакина. Обе теннисистки пропускают первый круг турнира.

«Тысячник» в Дохе пройдёт с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.